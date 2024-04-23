الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع موقف توريد القمح,, ويتابع الإستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسى

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس، اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة عدد من الملفات المهمة والحيوية والتي تمس حياة المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المستشار الهندسي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومديري عموم الشئون القانونية والتخطيط العمراني والأملاك بالديوان العام.


بدأ الاجتماع، بمناقشة عدد من بنود اللائحة التنفيذية والإجراءات التي حددها قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 بهدف التيسير علي المواطنين، وأكد محافظ المنوفية علي أهمية الجاهزية الكاملة لكافة اللجان الفنية والتظلمات والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الصالح العام، موجهًا بأنه سيتم الإعلان عن كافة المستندات المطلوبة من المواطنين لتيسير الإجراءات عليهم.


فيما شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار عمل اللجان المشكلة للقيام بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلًا عن إستمرار الإجراءات المتخذة حيال الأراضي المبورة والمساحات المتروكة بدون زراعة، مشددًا علي تذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ كافة الإزالات.


وأكد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة للوقوف علي إنتظام سير العمل بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة وتسهيل كافة إجراءات استلام القمح وتذليل العقبات أمام المزارعين مع ضرورة صرف المستحقات الخاصة للموردين. 


وفيما يخص توافر السلع الغذائية والاستراتيجية ومراقبة الأسواق، كلف بتشديد الرقابة علي الأسواق للسيطرة علي الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومباحث التموين، والمرور علي المخابز السياحية والتأكد من أوزان وأسعار الخبز السياحي طبقًا للقرار الوزاري رقم 15 لسن 2024. 

 

واستعدادًا لامتحانات آخر العام 2023/2024، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإزالة الإشغالات وتراكمات القمامة بمحيط المدارس، فضلًا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لعدم تعارض مواعيد إنقطاع التيار مع مواعيد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، والتنسيق مع مديري الإدارات بشأن تجهيز غرف عمليات لتقي الشكاوي الخاصة والإستجابة الفورية.
 

وتزامنًا مع احتفالات الأقباط وأعياد شم النسيم، وجه المحافظ برفع درجة الإستعدادات القصوي بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى، موجهًا بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس.

محافظ المنوفية اجتماع بقيادات محافظة المنوفية إستعدادت امتحانات نهاية العام رفع درجة الاستعداد لاإستقبال شم النسيم وعيد القيامه متابعة موقف توريد القمح محافظة المنوفية

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