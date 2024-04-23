جامعة المنوفية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية تبحثان سبل التعاون

وقع د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، ود.أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة، لمنح شهادة "جهار- ايجيكاب"، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك في إطار تضافر جهود جامعة المنوفية والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور د.محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هاني عبد المجيد عميد معهد الكبد القومي بالجامعة.

يأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأعرب د.أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته بالتعاون بين الجامعة والهيئة في هذا المشروع القومي وفي العديد من المجالات لتحقيق الإستفادة المتبادلة في مجال جودة الرعاية الصحية لتكون بذلك الجامعة من أوائل الجامعات المصرية التي تسعي إلي تدريس معايير الإعتماد المصرية للمنشآت الصحية المعتمدة من الاسكوا للخروج بها إلى مجال التطبيق، وبما يمثل إضافة كبيرة للخطي المبذولة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحى المصرى ويساهم في خدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة.

أشار القاصد إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية أمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الإعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصري GAHAR EGY-CAP المتخصص في تأهيل منشئات الرعاية الصحية وتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير إعتماد الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة المتضمن تدريس عدد ۸ modules المعدة من قبل الهيئة والخاصة بمعايير جود عاية الصحية طبقا للمادة العلمية التي قامت الهيئة بإعدادها. إضافة إلي التدريب العملي.

وأكد القاصد حرص الجامعة على الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفياتها الجامعية، ومستشفي منشية سلطان للرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال تطوير برامج التعليم الطبي ومتابعة التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الطب على الساحة الدولية، وإمداد المنظومة الصحية بالكفاءات والخبرات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية المؤهلة والمدربة ، وذلك في إطار الحرص علي رفع قدرات الكوادر البشرية في كل المجالات، مشيرا إلي أن جامعة المنوفية تشهد تطورا وتقدما سريعا وتسعى إلي إدخال تخصصات جديدة، بهدف الارتقاء بكفاءة خريجيها وخدمة المجتمع المحيط بها، موضحا أن لدينا منظومة طبية كاملة بجامعة المنوفية تضم كل كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية وطب الأسنان بالإضافة إلي برامج القطاع الطبي بالجامعة الأهلية معلنا إتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو اعتماد المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومى.

وقال رئيس الجامعة إن لدينا العديد من البرامج التدريبية المميزة بالقطاع الطبي، كما يتم منح دبلومات مهنية متميزة في تخصصات مختلفة مع حرص الجامعة على التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي بمعمل المهارات المتطور بكلية الطب.

من جانبه، أكد د.أحمد طه، أن "جهار ايجيكاب" هو أول "شهادة دبلوم مهني" معتمد من المجلس الصحي المصري لتخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية.

وخلال اجتماع مشترك قبل مراسم توقيع البروتوكول، رحب د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور احمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان استكمال أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح طه أن الشهادة التي ستمنحها الجامعة لدبلوم الجودة ستكون معتمدة من المجلس الصحي المصري إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب اعتماد شهادة GAHAR- EGYCAP.

وأشارت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن برنامج "جهار- ايجيكاب" يشترط كذلك لمنح الشهادة للمتخصص أن يقدم مشروع تخرج لتحسين الجودة لإحدى وحدات الرعاية الأولية غير المعتمدة بعد عمل دراسة لتحليل الفجوة عن تطبيق معايير الجودة، مما يدعم البعد العملي للشهادة في سوق الرعاية الصحية بما يخدم مشروع التأمين الصحي الشامل.

هذا وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور وائل الدرندلي، الدكتور السيد العقدة، والدكتورة ميهي التحيوي، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتور خالد عمران، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نانسي عبد العزيز المدير التنفيذي للهيئة،والدكتور كريم عرفة، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة.