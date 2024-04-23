ماما دهب ترد على حملات الهجوم عليها بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

ماما دهب، ذاع سيطها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث الجميع عن سيارة لبيع الطعام الجاهز في منطقة وسط البلد.

التقت «الدستور» ماما دهب، للوقوف على حكايتها ورصد تعامل رواد منطقة وسط البلد معها.

يعد محل ماما دهب أحد علامات منطقة وسط البلد بشكل عام، وممر شامبليون بشكل خاص، يعود تاريخ بداية هذا المحل قبل ٢٠ عاما.

ويقدم محل ماما دهب بعض الساندوتشات البسيطة كالكبدة بالردة، والكفتة، والسجق، والبطاطس، وطاجن بطاطس بأسعار تتراوح ما بين 11 لـ 15 جنيها.

وترصد “الدستور” حكاية محل «ماما دهب» فى الفيديو التالي:

https://fb.watch/rDCIz_NaQ6/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v