الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الرغيف بجنيه.. أول مخبز سياحي في القاهرة يخفض سعر العيش (صور)

مخبز سياحي
مخبز سياحي

« ما دام بتلاقي عيش وغموس» كلمات تغني بها الفنان سيد درويش في أغنيته التراثية شد الحزام، تعبيرًا منه عن أهمية الخبز في تأمين حياة المواطنين وشعورهم بالرضا.

تحرير أكثر من 100 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمركزين في الغربية

في الآونة الأخيرة استغل بعض أصحاب المخابز حاجة المواطنين للخبز ورفعوا سعره في الأسواق، ما أغضب الأهالي، إلا أنه مع انخفاض سعر الدقيق في الأسواق أصبح ارتفاع سعر الخبر غير مبرر، الأمر الذي دفع أحد أصحاب المخابز لتخفيض سعر الخبز في المخبز السياحي الخاص به.

«الدستور» التقت صاحب أحد المخابز بـ منطقة الحلمية، التابعة لحي السيدة زينب بالقاهرة، الذي قرر أن يقود مبادرة تخفيض أسعار الخبز السياحي في القاهرة لطرح الرغيف بجنيه واحد فقط في مبادرة منه لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

تحرير أكثر من 100 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمركزين في الغربية

« بنحاول نخفف عن الغلابة»، هكذا بدأ تامر ترش، صاحب مخبز حديثه لـ«الدستور» قائلًا إنه في بداية ارتفاع أسعار الدقيق كان سعر الطن يتراوح من 20 لـ25 ألف جنيه:«في هذه الأثناء كنا نبيع الـ8 أرغفة بـ 10 جنيهات».

وتابع "الآن بعد انخفاض سعر طن الدقيق ليتراوح ما بين 15 لـ12500 جنيه، خفضنا سعر الرغيف ليكون بجنيه واحد فقط،: «هذا اليوم السادس لإطلاق مبادرة رغيف الخبز السياحي بجنيه واحد».

أضاف أن الإقبال كبير جدًا على شراء الخبز من المخبز السياحي الخاص به، منوهًا:« الأهالي بتجيلنا من كل مكان»، مطالبًا أصحاب المخابز بتخفيض سعر الخبز.

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سيد درويش شد الحزام حياة المواطنين أسعار العيش السياحي الخبز العيش المخابز صاحب مخبز سياحى صاحب مخبر مكة السياحي منطقة الحلمية السيدة زينب محافظة القاهرة

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