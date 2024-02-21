الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير أكثر من 100 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمركزين في الغربية

خبز
خبز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة للتفتيش على المخابز بنطاق مركزي المحلة قطور لمدة 3 أيام  لضبط المخابز التي تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية.
 

تحرير 30 محضر خبز غير مطابق للمواصفات و10 محاضر  مبيعات وهمية لمخابز متوقفة عن الإنتاج

 

وتمكنت الحملة من تحرير أكثر من 100 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن شريحة أولى وثانية و30 محضر خبز غير مطابق للمواصفات و10 محاضر  مبيعات وهمية لمخابز متوقفة عن الإنتاج مع وجود مبيعات على ماكينة المخبز خلال فترة التوقف وتم تحرير محضر بتلك الوقائع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق متصل شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على أصحاب مزارع الدواجن لضبط المتلاعبين فى الأسعار وتم ضبط أعداد كبيرة من الدواجن داخل إحدى مزارع الدواجن  يزيد عمرها عن ٨٠ يوما بقصد حجبها عن البيع للجمهور لرفع الأسعار.

 

جرى ضبط داوجن حية بإحدى المزارع بكمية  وقدرها 10 آلاف دجاجة  بالمخالفة لقانون الحجب  عن التداول وقانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن مجزر خاص بالنشاط بغرض الغلاء والتلاعب بأسعار  السوق المحلى للبلاد حيث يزيد عمرها عن ٨٠ يوما بقصد حجبها وبيع بأسعار أعلى من المتداولة بالسوق.


كما تم ضبط كمية وقدرها 1500كجم طن ونصف أجولة مكرونة بداخل مخزن علف حيوانى بالمخالفة لقانون الحجب عن التداول، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضرجنح بالمخالفات وإحالتها لجهات التحقيق  لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم.
 

مديرية التموين مركزى المحلة قطور بأنتاح خبز غير مطابق للمواصفات التموينية خبز غير مطابق للمواصفات إتخاذ الإجراءات القانونية

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