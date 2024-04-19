الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عادل إمام أنقذه من السجن.. "الدستور" تفتح صندوق أسرار الراحل صلاح السعدنى

عادل إمام وصلاح السعدني
عادل إمام وصلاح السعدني

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني، عمدة الدراما المصرية، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، وهنا الزاهد، وأحمد حلمي، ومنى ذكي، وفتوح أحمد، ومجدي كامل وغيرهم، ونجوم الرياضة، وتحديدًا مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن أحمد الخطيب.

قررت "الدستور" تقديم نعي مميز جدًا لعمدة الدراما المصرية من خلال فتح صندوق أسراره، والكشف عن رحلته الفنية، لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو.

جنازة صلاح السعدني صلاح السعدني عمدة الدراما الفنان صلاح السعدني مسجد الشرطة الشيخ زايد 6 أكتوبر محافظة الجيزة

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