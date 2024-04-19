الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

صلاح السعدني
صلاح السعدني

“دموع تذرف، وقلوب تعتصر، وذكريات تلوح في الأفق”.. بدت هذه المشاهد بعدما لاح طيف شبح الموت في الأفق، الذي هَم ليسلب المجتمع واحدًا من رموزه التي لا يمكن أن يصادفها التاريخ مرتين، هكذا كان المشهد داخل أروقة مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، إذ احتضنت جدرانه جثمان العمدة صلاح السعدني.

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان صلاح السعدنى (فيديو)

وصول جثمان صلاح السعدنى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد


بدى الموت كأنه يفرض على الجميع، أن يتشحوا بالسواد حزنًا على فقيد ترك بصمته في قلوب الفنانين وجمهوره الكبير، الذي لم يصدق تلك الفاجعة، فلازال يبحث عن سلطان الغامري، وحسن أرابيسك، والحاج عبدالقادر بين دفات قلبه.

التقطت عدسة «الدستور» بعض المشاهد الخاصة للمقربين من الفنان الكبير صلاح السعدني في وداعه الأخير، وعقب أداء صلاة الجنازة على روحه، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير. 

في الوداع الأخير.. صلاح عبدالله قد تخونه قدماه

ظهر الفنان صلاح عبدالله الذي يعد الصديق المقرب ورفيق درب الفنان صلاح السعدني في جنازته، وهو يتكئ على أحد الأشخاص، وتظهر عليه ملامح الصدمة، والذعر، فلم يدرك بعد أنه لن يجلس ليتبادل الضحكات والحديث والحكايات مع عبدالقوي النجعاوي- شخصية كان يلعبها الفنان صلاح السعدني في مسلسل القاصرات.

صلاح عبدالله 

الأخوة الأعداء.. ذكريات ترهق أحمد رزق في جنازة العمدة

هيمنت دموع الفقد على وجه الفنان أحمد رزق، الذي بدى وكأنه يصارع ذكراياته مع صلاح السعدني، الذي شعر بأنه والده خلال مشاركته في مسلسل الأخوة الأعداء، إذ كان صلاح السعدني يلعب دور الأب، وكان أبناءه يصارعون بعضهم على إرثه، وهو على قد الحياة.

أحمد رزق

الموت يعيد مشاهده الحزينة في عيون كريم محمود عبدالعزيز

قادت مشاهد الحزن والأسى والفقد الفنان كريم محمود عبدالعزيز خلال مشاركته في جنازة صلاح السعدني، إذ بدى وكأنه هائم على وجهه، يتذكر كواليس وفاة والده الفنان محمود عبدالعزيز، والتي كانت بذات المسجد، في نوفمبر 2016.

كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز
جنازة صلاح السعدني صلاح السعدني الفنان صلاح السعدني مسجد الشرطة الشيخ زايد 6 أكتوبر أحمد رزق الفنان صلاح عبدالله كريم محمود عبد العزيز

مواد متعلقة

انتهاء صلاة الجنازة وتشييع جثمان صلاح السعدنى لمثواه الأخير (صور)

غادة عادل وهنا الزاهد وفتوح أحمد.. يودعون جثمان صلاح السعدنى بمسجد الشرطة

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان صلاح السعدنى (فيديو)

وصول جثمان صلاح السعدنى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

الرغيف بجنيه.. أول مخبز سياحي في القاهرة يخفض سعر العيش (صور)

لسة الحب مالي قلوبهم.. رقصة والد ووالدة العروسة تخطف القلوب

أحمد عبدالعزيز يواجه انتقادات حادة بعد تصرفه مع شاب من ذوى الهمم (فيديو)

شبيه عادل إمام ينتشر في النار كالهشيم .. ما القصة؟

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

علاقة صلاح السعدنى بشقيقه "الولد الشقى": أبى الذى لم تلده جدتى

بتيشيرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبوعلى مصطفى تستهدف حشودًا إسرائيلية (فيديو وصور)

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة