زوجات السفراء ورؤساء البنوك الإفريقية يغرسون شجرة مثمرة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ

بادرت زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية بغرس شجرة مثمرة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ بمنطقة المثلث الأخضر أمام مبنى المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأوضحوا خلال تصريحاتهم على هامش "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي" التي يستضيفها البنك المركزي المصري بشرم الشيخ "في الفترة من 22 إلى 26 الشهر الجاري أن غرس الشجرة المثمرة هو رمز وترجمة فعلية تعبيرًا عن النماء والعطاء والتنمية، كمساهمة رمزية في مبادرة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة.

وأعربت السيدات عن سعادتهن وانبهارهن بما رأينه بمدينة شرم الشيخ من نظافة ونظام وسحر وجمال خلال الزيارة.

وتابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الموقف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور القيادات التنفيذية ومدير المديرية المالية ومديري الإدارات المالية بالديوان العام والمعنية وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة، وذلك بمناسبة قرب حلول نهاية العام المالي.

كما تابع فودة الموقف المالي لجميع المشروعات بمدن المحافظة بغرض تذليل العقبات وتجنب التأخر من نسب التنفيذ على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء.