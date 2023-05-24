سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك

تصدر سعر العملة الأمريكية الدولار محركات البحث على جوجل، خلال الفترة الماضية، حيث يخضع سعره لآليات العرض والطلب والتضخم والأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، وتنشر "الدستور" آخر تحديث لحظي لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 في البنوك، مسجلاً استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 أمام الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعره في الحسكة نحو 8870 ليرة للشراء، و8920 ليرة للبيع، كما سجل انخفاضًا ايضًا في إدلب ليبلغ 8850 ليرة للشراء، و8900 ليرة للبيع، وارتفع سعر الدولار في دمشق مسجلاً 8650 ليرة للشراء، و8750 ليرة للبيع، وسجل في حلب استقرارًا ليبلغ 8700 ليرة للشراء و8800 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي ستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.