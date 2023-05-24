استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.

وعالميا، يدور الدولار قرب أعلى مستوى له في شهرين، وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذا آمنا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا، وهو مستوى يقل قليلاً عن ذروة شهرين التي لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو 2% في مايو.

واستقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91 خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11% إلى 1.2424 دولار، كما استقر الدولار الاسترالي عند 0.6610 دولار.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين 7 - 12 قرشا شراء وبيعا في البيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر 33.11 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.21 جنيه للشراء، و33.37 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.23 جنيه للشراء، و33.35 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الاسترليني، تباينا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 38.17 جنيه للشراء، و38.34 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 38.30 جنيه للشراء، و38.49 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 38.16 جنيه للشراء، و38.29 جنيه للبيع.

وعربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 99.49 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.