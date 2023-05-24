سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة محور اهتمام الملايين حاليا والذي يشهد استقرار نسبي في القطاع المصرفي خلال الشهور الأخيرة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى اقبال السوق المصري على العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في البنوك المصرية حيث لم تسجل العملة الأمريكية أي ارتفاعات في أسعار الصرف خلال الشهور الماضية بفعل استقرار الأوضاع الاقتصادية وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.



استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



قدر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان وصلت العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك الكويت الوطني وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي الدولي سجلت العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة وصلت العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك سايب سجلت العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك بلوم وصلت العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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