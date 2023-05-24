عبدالحليم قنديل: هيمنة الدولار ليست لها أساس اقتصادى ولكنها بلطجة أمريكية

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن التحرر من الدولار مطلب عالمي لانه توجد تحركات جرت ويوجد هبوط في مساهمة الدولار من 97 إلى 57% وتوجد ثورة ضد الدولار، ومجموعة البريكس إسهامها أكبر من مجموعة السبع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض القوى الاقتصادية ذات الشأن تخلت عن الدولار، مؤكدًا أن هيمنة الدولار ليس لها أساس اقتصادي ولكنها بلطجة أمريكية.

خلال 5 سنوات سيهوي الدولار 20%

وأشار إلى أنه خلال 5 سنوات سيهوي الدولار 20% ومن هنا تنشأ مفارقات لا تفسير لها، موضحًا أن أمريكا قائمة على مبدأ طبع الدولار وهو سلعة في ذاته لكنه يلغي الاقتصاد، مؤكدًا أنه لو كانت دولة أخرى عليها نفس ديون أمريكا لكانت قد انتهت منذ سنوات.

وتابع، أن أمريكا لديها 800 قاعدة حول العالم وفي محاولة لضبط القواعد وتقليل النفقات وجمعها وحصرها في 200 قاعدة فقط.