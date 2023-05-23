التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري

تصدر سعر الدولار محركات البحث على جوجل، ويخضع سعر العملة الأمريكية عادة لعدة عوامل تؤثر في سعره مثل العرض والطلب والتضخم والأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، لذلك ينشر "الدستور" آخر تحديث لحظي لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء تحديث لحظي

تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في سوريا اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 مقابل الليرة السورية استقرارًا خلال التعاملات المسائية، حيث سجل في سوق حلب ليبلغ 8900 ليرة للشراء، و9000 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في سوق دمشق مسجلاً 8850 ليرة للشراء، و 8950 ليرة للبيع، وسجل ارتفاعًا في إدلب ليبلغ نحو 9080 ليرة للشراء، و 9180 ليرة للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي بالبنوك المصرية

ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.



سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

