سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى البنوك المصرية
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة آخر تطورات أسعار الصرف للريال السعودي، خاصة للحجج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من أجل إرسال التحويلات المالية إليهم في حالة الحاجة.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البنوك المصرية
نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 يونيو 2023
دولار أمريكى
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.9358 جنيه للشراء
34.0541 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.3517 جنيه للشراء
39.4776 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5417 جنيه للشراء
34.6534 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.7199 جنيه للشراء
21.7923 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4046 جنيه للشراء
100.7509 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2950 جنيه للشراء
4.3103 جنيه للبيع