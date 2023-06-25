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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة آخر تطورات أسعار الصرف للريال السعودي، خاصة للحجج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من أجل إرسال التحويلات المالية إليهم في حالة الحاجة.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البنوك المصرية
 

نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في  بنك مصر 
 

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

  

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية  

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 يونيو 2023
 

دولار أمريكى 

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع
 

يورو 
33.9358 جنيه للشراء 
34.0541 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
39.3517 جنيه للشراء 
39.4776 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.5417 جنيه للشراء 
34.6534 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.7199 جنيه للشراء 
21.7923 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
100.4046 جنيه للشراء 
100.7509 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2950 جنيه للشراء 
4.3103 جنيه للبيع 

 

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التعاملات المسائية| سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 يونيو

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 24-6-2023

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