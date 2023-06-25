سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة آخر تطورات أسعار الصرف للريال السعودي، خاصة للحجج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من أجل إرسال التحويلات المالية إليهم في حالة الحاجة.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البنوك المصرية



نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفقا لسعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 يونيو 2023



دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



يورو

33.9358 جنيه للشراء

34.0541 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.3517 جنيه للشراء

39.4776 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5417 جنيه للشراء

34.6534 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.7199 جنيه للشراء

21.7923 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.4046 جنيه للشراء

100.7509 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2950 جنيه للشراء

4.3103 جنيه للبيع



