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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 يونيو

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي تصدرًا على محركات بحث جوجل، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 24 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 24-6-2023

سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم السبت 24 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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