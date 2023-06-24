منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 24-6-2023

تصدر سعر الدولار على محركات بحث جوجل، في الأيام الماضية، و ينشر "الدستور" أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 24 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، استقرارًا مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

ثبت سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم السبت 24 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

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