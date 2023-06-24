سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 24-6-2023

يحظى سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 24-6-2023 في البنوك المصرية على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية والمواقع البحثية، وذلك لكونه العملة الأجنبية المستخدمة في التبادل التجاري الدولي ومتعرف به من كافة دول العالم في العلاقات التجارية.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 24-6-2023

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 24-6-2023 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري منذ بداية الرابع الثاني من العام الحالي 2023 وفقا للوحة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار إلى في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه في عمليات الشراء و30.85 جنيه في عمليات البيع.

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في مصرف قطر الوطني الأهلي QNB سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.93 جنيه للشراء و34.05 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 39.35 جنيه للشراء و39.47 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 100.40 جنيه للشراء و100.75 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.