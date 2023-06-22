سعر اليورو والعملات الخليجية اليوم الخميس 22-6-2023

استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ شهور، كما استقر سعر العملات الخليجية في جميع البنوك العاملة في مصر، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو اليوم، وسعر العملات الخليجية اليوم الخميس 22-6-2023.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك مصر: 33.53 جنيه للشراء، 33.72 للبيع .

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري : 33.53 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية : 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.66 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

في ميد بنكً: 33.58 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر : 33.53 جنيه للشراء، و33.72 للبيع.

بنك سايب : 33.67 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري : 33.64 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 33.66 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.63 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.66 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.

سعر العملات الخليجية

الدينار الكويتي حسب شاشات البنك المركزي المصري: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، مقابل 100.81 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 99.46 جنيه للشراء، مقابل 100.48 للبيع، وفي بنك مصر 100.14 جنيه للشراء، مقابل 100.48 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع ، وفي البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع ، وفي بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري : 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع ، و البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفي بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.