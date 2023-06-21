الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة المصرية الأولى عربيا على مستوى العملات المحلية بالنصف الأول من 2023

رامي الدكاني
رامي الدكاني

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية هي الأولى عربياً على مستوى العملات المحلية لكل بورصة على حدة تليها دبي، والبورصة السعودية، كما تخطى رأس المال السوقي تريليون جنيه لأول مرة في 2023.

وأضاف الدكاني، خلال مؤتمر استعراض الملفات والأنشطة والمستجدات لآداء البورصة خلال النصف الأول من 2023، أن قيم التداول ارتفعت وتخطت ال2 مليار جنيه يوميا، ليصبح المتوسط نحو 2 مليار جنيه خلال يومياً بعد أن كان يسجل نحو نصف مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

وأوضح أن توزيعات الأرباح النقدية خلال النصف الأول تراوحت بين 23 و24 مليار جنيه، وتم قيد 7 شركات من أصل 8 في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى يونيو الجاري برأس مال مصدر 1.2 مليار جنيه.

تابع: نسعى لعقد شراكات مع مؤسسات دولية لتدريب مسئولي علاقات المستثمرين للتسويق لأسهمها كما تسوق لمنتجاتها، موضحاً أن البورصة بصددإصدار  ترخيص لممارسة وظيفة مسئول علاقات المستثمرين، وربطها بنقاط تقييمية للوقوف على نقاط الضعف والقوة لمسئولي علاقات المستثمرين.

لفت إلى أن زيادة تدفق الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، بلغ نحو 23.5 نليار جنيه مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وأوضح أن البورصة المصرية تعمل على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي المحلي وزيادة السيولة في سوق الأسهم المصرية وبلغت استثمارات المؤسسات  المصرية بالأسهم المدرجة لنحو 23.5 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من 2023 بلغ 224 ألف مستثمر ليصل إجمالي عدد المستمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف مستثمر.

وانتهت البورصة من مشروع تحويل تسوية سندات الخزانة إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وإتاحة أسعار الذهب على الموقع الالكتروني، موضحاً أنه من المتوقع تداول سندات الخزانة بالبورصة بحلول أغسطس المقبل.

رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية لأولى عربيا على مستوى العملات المحلية توزيعات الأرباح النقدية خلال النصف الأول تراوحت بين 23 و24 مليار جنيه قيد 7 شركات من أصل 8 في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى يونيو الجاري برأس مال مصدر 1 2 مليار جنيه

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