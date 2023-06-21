أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعود للمكاسب

صعدت معظم أسعار العملات الرقمية، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 6.60%، ليصل إلى 28739.2 دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 4.73% دولار مسجلا 1.813.12 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 6.96%، ليسجل 0.2784 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 33. 4% ليسجل 730. 16 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 2.55%، ليصل إلى مستويات 0.063873 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 2.07% إلى مستويات 0.0740 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 7.24% إلى مستويات قرب 12.29 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 84. 1% إلى مستويات 0.00919 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 41. 2% إلى مستويات 9515 .0 دولار.