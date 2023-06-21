الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعود للمكاسب

ارشيفية
ارشيفية

صعدت معظم أسعار العملات الرقمية، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 6.60%، ليصل إلى 28739.2 دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 4.73% دولار مسجلا 1.813.12 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 6.96%، ليسجل 0.2784 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 33. 4% ليسجل 730. 16 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 2.55%، ليصل إلى مستويات 0.063873 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 2.07% إلى مستويات 0.0740 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 7.24% إلى مستويات قرب 12.29 دولار.

كما ارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 84. 1% إلى مستويات 0.00919 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 41. 2% إلى مستويات 9515 .0 دولار. 

 

 

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أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم دوج كوين العقود الذكية

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