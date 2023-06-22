أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 22-6-2023

تراجعت أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث وصل سعر طن حديد عز 37 ألف جنيه، بعد أن وصل الشهر الماضي إلى 40 ألف جنيه للطن، وسط حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأمسنت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 22-6-2023

سعر طن الحديد



طن الحديد عز 37,100 جنيه.

طن الحديد بشاى37,600 جنيه.

طن الحديد الكومي 34,600 جنيه.

حديد المعادي 34,600 جنيه.

حديد بيانكو 34,300 جنيه.



حديد العتال 35,600 جنيه.

حديد عطية 35,600 جنيه.

حديد سرحان 34,600 جنيه.

حديد المراكبي 37,600 جنيه.

حديد المصريين 37,600 جنيه.

حديد العشري 35,300 جنيه.

حديد مصر ستيل 35,100 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المصريين 1,770 جنيه.

أسمنت الفهد 1,700 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه.

أسمنت المخصوص 1,710 جنيه.

أسمنت المسلح 1,830 جنيه.

أسمنت النصر 1,795 جنيه.

أسمنت العسكري 1,730 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه.

أسمنت حلوان 1,750 جنيه.

أسمنت السهم 1,730 جنيه.

أسمنت السويدي 1,900 جنيه.

جنوب الوادي 1,720 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه.

أسمنت الممتاز 1,840 جنيه.

أسمنت السويس 1,850 جنيه.

أسمنت المعلم 1,670 جنيه.

أسمنت تايتان 1,850 جنيه.

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.

أسمنت المهندس 1,790 جنيه.

أسمنت النهضة 1,820 جنيه.

أسمنت أسوان 1,780 جنيه.

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه.

أسمنت قنا 1,830 جنيه.