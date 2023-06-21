الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصرفى يكشف مصير أسعار الفائدة فى اجتماع المركزى.. غدًا

المركزي
المركزي

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن التوقعات ومصير اجتماع البنك المركزي بالنسبة لسعر الفائدة والعوامل المؤثرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "أتوقع أن المركزي سيتخذ قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة غداً".

وأضاف أن رفع الفائدة لن ينتج عنه أي شيء في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت سيكون له تأثير على الشركات.

وأشار إلى أنه تم الوصول لـ42% بالنسبة لـ"التضخم"، وهناك ارتفاع في التضخم، لافتاً إلى أن التضخم الحالي ليس سببه الطلب، ولكن ارتفاع الأسعار، وأنه مع رفع أسعار الفائدة يستمر ارتفاع التضخم، ولا ينخفض.

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