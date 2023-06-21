الغرفة التجارية: لا تنتظروا انخفاضًا آخر فى أسعار الذهب

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن آخر تطورات أسعار الذهب حاليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن أسعار الذهب حاليًا منخفضة جدًا بالقياس بالأسعار السابقة.

وتابع: "دي فرصة الناس تشتري احتياجاتها وتستثمر في هذا التوقيت".

وأشار إلى أنه من المستبعد أن ينخفض سعر الذهب مرة أخري، لأنه طبقًا للتوقعات أنه تم الوصول لأقل سعر مواز للسعر العالمي، وأن الارتفاع السابق انخفض ليساوي السعر العالمي، متابعًا: "لا تنتظروا انخفاضًا آخر في أسعار الذهب، ودي فرصة مواتية للاستثمار طويل المدي، ودي فرصة طيبة تستفيد بالارتفاعات القادمة".