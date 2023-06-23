الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل العيد.. أسعار اللحوم الحمراء التابعة لوزارة التموين

لحوم
لحوم

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، والذي يهل علينا يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيه الجاري، وخلال الأيام الجارية يبحث العديد من المواطنين على أماكن موثوقة لشراء اللحوم الحمراء والتي تعد الوجبة الأساسية على مائدة عيد الأضحى المبارك.

وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المتواصل في محال الجزارة، يبحث المواطنين عن بدائل بسعر أقل وهو ما وفرته وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدد من منافذها والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مناسبة للمواطنين.

حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بمختلف أنواع في منافذها في مختلف المحافظات بتخفيضات وأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وحرص على وجود اللحم البرازيلي والسوادني والهندي والحمراء في كافة منافذ البيع، وفي التقرير التالي نستعرض أسعار اللحوم الموجودة في منافذ وزارة التموين بمختلف المحافظات.

وجاء سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيهًا، سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيهًا، سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيهًا.

لم تقتصر مجهودات وزارة التموين على توفير اللحوم بأسعار مخفضة في محافظتي القاهرة والجيزة، بل امتدت لمختلف المحافظات ففي محافظة الإسكندرية تم توفير كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مختلفة، فسعر كيلو لحوم سوداني بـ195 جنيهًا، سعر اللحوم بلدي بـ 280 جنيهًا للكيلو، لحوم ضأن مبرد بـ 240 جنيهًا للكيلو، ولحوم برازيلي مجمد بـ 170 جنيهًا.

وفي محافظة دمياط تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدي والمستوردة بأسعار مخفضة، حيث وصل سعر اللحم السوداني 195 جنيهًا للكيلو الواحد، اللحم البرازيلي سعر الكيلو 160 جنيهًا، وفي محافظة الدقهلية كيلو اللحم البرازيلي المجمدة إلى 160 جنيهًا، وكيلو اللحم السوداني المبردة بـ 220-240 جنيهًا للكيلو.

أيضا محافظة جنوب سيناء سعر كيلو اللحوم البرازيلي مجمدة 160 جنيها، ولحوم سوداني طازج وصل الكيلو بها إلى 195 جنيهًا، وفي الغربية اللحم السوداني الطازج بـ 195 جنيهًا للكيلو، والبرازيلي المجمدة بـ160 جنيهًا الكيلو.

سعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء التابعة لوزارة التموين اللحوم الحمراء وزارة التموين عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى اللحوم

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