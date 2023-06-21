سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حاليا بالتزامن مع موسم الحج وسفر حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية و رغبتهم في تغيير الجنيه المصري إلى عملة سعودية.



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنوك المصرية

يمكن للمصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية و الراغبين في أداء فريضة الحج خلال الموسم الحالي 2023/1444 متابعة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنوك المصرية من خلال نشرة أسعار الصرف التي يقدمها الدستور والتي يتم تحديث أسعار العملات فيها من خلال لوحة التعاملات المالية بالبنوك وهى كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 8.18 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك الإسكندرية في عملية البيع نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال السعودي نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.03 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغ قيمة الريال نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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