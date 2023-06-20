الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-6-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك، و سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الثلاثاء

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في البنوك

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

تصفيات اليورو.. أوكرانيا تتغلب على مالطا وفنلندا تكتسح سان مارينو

سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الاثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

لم يتغير سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

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