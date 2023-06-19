الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاثنين

ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

تغير سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

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