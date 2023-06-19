الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين 19-6-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاثنين

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

تغير سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات داخل مصرف أبوظبي، ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع.

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