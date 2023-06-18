الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18 يونيو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث شهد متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاحد

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاحد 18 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الاحد 18-6-2023

بانخفاض 3.4%.. أسعار الذهب تتراجع 80 جنيها خلال أسبوع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

تغير سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

اليورو صرف اليورو سعر صرف اليورو سعر صرف اليورو اليوم سعر صرف اليورو اليوم الاحد منتصف التعاملات البنوك المصرية سعر اليورو تحديث يومي سعر اليورو مقابل الجنية المصري

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

التموين: طرح 150 رأس ماشية يوميًا.. وإقامة 36 شادرًا لبيع الخراف الحية

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

صحة المنيا: فحص وعلاج 1574 مواطنًا ومواطنة بقرية دير أبوحنس بملوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران