الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الاحد 18-6-2023

الدولار
الدولار

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023، استقرارًا أمام العملة المحلية خلال منتصف التعاملات في البنوك، ويشهد الدولار الأمريكي تصدرًا على محركات البحث على "جوجل" خلال الفترة الماضية، وذلك لارتباط سعره ببعض أسعار السلع المحلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد

يستعرض الدستور آخر تحديث لحظى لسعر صرف الدولار اليوم الاحد 18 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 18 يونيو مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الذهب اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، في منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الاحد 18 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 18 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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