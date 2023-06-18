سعر الذهب اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

يستحوذ البحث عن سعر الذهب في السوق على اهتمام الجمهور؛ لمعرفة آخر تطورات المعدن الأصفر الذي يدخر المصريون فيه أموالهم .



سعر الذهب اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية



يستعرض موقع "الدستور" سعر الذهب اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية، وخاصة عيار ٢١ الأكثر أهمية في السوق المصري.



سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,560 جنيه.

شراء 2,583 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,347 جنيه.

شراء 2,368 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,240 جنيه.

شراء 2,260 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,920 جنيه.

شراء 1,937 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,493 جنيه.

شراء 1,507 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,280 جنيه.

شراء 1,291 جنيه.

سعر الأونصة

بيع 79,616 جنيه.

شراء 80,327 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,920 جنيه.

شراء 18,080 جنيه.



سعر الكيلو

بيع 2,560,000 جنيه.

شراء 2,582,857 جنيه.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها على سعر الذهب

بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي لم يسفر عن تحريك في أسعار الفائدة، بل ظلت ثابتة عند نطاق 5.0% - 5.25%، فشل في إخراج الذهب من النطاق العرضي والذي يتحرك فيه الذهب منذ بداية شهر يونيو الجاري، ولكن استمرار تحركات الذهب العرضية تنذر بانفجار سعري قريب في أي من الاتجاهيين، وذلك وفق تقرير صادر لجولد بيليون.