السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وأسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 2275 جنيهات، بينما أغلقت الأوقية تعاملات الأسبوع بالبورصة العالمية بانخفاض بقيمة 3 دولارات، وبنسبة 0.2%، لتسجل مستوى 1958 دولارًا.

وسجل  جرام الذهب عيار 24 سجل 2600 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1517 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، وارتفع إلى 2295 جنيهًا، وتراجع إلى 2280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2285 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند  مستوى 1959 دولارًا، ولامست مستوى 1964 دولارًا، اختتمت التعاملات عند مستوى 1958 دولارًا.

وتشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار أو التحرك في نطاق ضيق بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المقبلة، بفعل استقرار الطلب، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك.

اختتمت اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أسواق المحلية أغلقت

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