أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 17-6-2023 بدون مصنعية

يبحث الملايين حاليا عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-6-2023 بدون مصنعية داخل محلات الصاغة المصرية، حيث تشهد أسواق المعدن الأصفر تراجع في الأسواق المحلية بسبب تراجع أسعار الأوقية بالبورصة العالمية إلى أدنى مستوى منذ 3 أشهر، وذلك بفعل تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة مرتين خلال العام الجاري.



أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-6-2023 بدون مصنعية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 17-6-2023 بدون مصنعية بقيمة 15 جنيها في الأسواق المحلية ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2265 جنيها، في حين تراجعت أوقية الذهب بقيمة 16 دولارا لتسجل مستوى 1932 دولارا.



وتشهد أسواق المعدن الأصفر في الأسواق المحلية حالة من التقلبات وعدم الاستقرار، حيث يتوقع الجميع موجه تراجع قوية خلال الفترة المقبلة بسبب عودة المغتربين من الخارج لقضاء إجازة العيد في مصر وعقب انتهاء موسم الحج وإدخال كمية كبيرة من الذهب دون جمارك.



سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2611.5 جنيه.

الشراء 2588.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2393.75 جنيه.

الشراء 2372.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2285 جنيها.

الشراء 2265 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1958.5 جنيه.

الشراء 1941.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1523.25 جنيه.

الشراء 1510 جنيهات.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1305.75 جنيه.

الشراء 1294.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 979.25 جنيه.

الشراء 970.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 18280 جنيها.

الشراء 18120 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1965$.

الشراء 1964$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.