مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-6-2023

سجلت أسعار الحديد تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل حديد عز 39 ألف جنيه، كما سجلت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا وسط حالة الركود التي تسيطر على أسعار مواد البناء.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-6-2023.

سعر طن الحديد

سعر الحديد الاستثمارى 38228.57 جنيه

سعر حديد عز 39159.21 جنيه

حديد بشاى 37,000 جنيه

حديد المصريين 389,000 جنيه

حديد العتال 37,000 جنيه

حديد عطية 37,000 جنيه

حديد سرحان 33,500 جنيه

حديد المراكبى 33,500 جنيه

حديد الكومى 33,700 جنيه

حديد المعادى 33,700 جنيه

حديد بيانكو 33,500 جنيه

حديد العشري 34,000 جنيه

حديد مصر ستيل 34,000 جنيه

وكانت أسعار الحديد قد سجلت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام، دفعت لجنة الصناعة بمجلس النواب بعمل دراسة مقارنة بين أسعار الحديد من 2007 حتى الآن.

وارتفع سعر طن الحديد والأسمنت من خلال عمل مقارنة منذ أسعار 2007 حتى الآن فبلغ عام 2007 ثلاثة آلاف جنيه أما 2023 وصل إلى 42 ألف جنيه زيادة.

وزاد سعر الأسمنت 25 % آخر عام رغم توقف البناء وأن هناك زيادة بالإنتاج ورغم ذلك هناك زيادة كبيرة.

سعر الاسمنت اليوم

الأسمنت المسلح 1728 جنيها.

أسمنت السويدي 1840 جنيها.

أسمنت حلوان 1750 جنيها.

أسمنت النصر 1688 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1690 جنيها.

أسمنت المخصوص 1710 جنيهات.