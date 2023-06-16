الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-6-2023

مواد البناء
مواد البناء

سجلت أسعار الحديد تراجعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل حديد عز 39 ألف جنيه، كما سجلت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا وسط حالة الركود التي تسيطر على أسعار مواد البناء.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-6-2023.

سعر طن الحديد 

  • سعر الحديد الاستثمارى 38228.57 جنيه
  • سعر حديد عز 39159.21 جنيه
  • حديد بشاى 37,000 جنيه
  • حديد المصريين 389,000 جنيه
  • حديد العتال 37,000 جنيه
  • حديد عطية 37,000 جنيه
  • حديد سرحان 33,500 جنيه
  • حديد المراكبى 33,500 جنيه
  • حديد الكومى 33,700 جنيه
  • حديد المعادى 33,700 جنيه
  • حديد بيانكو  33,500 جنيه
  • حديد العشري 34,000 جنيه
  • حديد مصر ستيل 34,000 جنيه

"تجارية القليوبية": تثبيت أسعار الفائدة يحمي المواطنين من موجة ارتفاع جديدة بالأسعار

الكندوز بـ 345 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وكانت أسعار الحديد قد سجلت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام، دفعت لجنة الصناعة بمجلس النواب بعمل دراسة مقارنة بين أسعار الحديد من 2007 حتى الآن.

وارتفع سعر طن الحديد والأسمنت من خلال عمل مقارنة منذ أسعار 2007 حتى الآن فبلغ عام 2007 ثلاثة آلاف جنيه أما 2023 وصل إلى 42 ألف جنيه زيادة.

وزاد  سعر الأسمنت 25 % آخر عام رغم توقف البناء وأن هناك زيادة بالإنتاج ورغم ذلك هناك زيادة كبيرة.

سعر الاسمنت اليوم

  • الأسمنت المسلح 1728 جنيها.
  • أسمنت السويدي 1840 جنيها.
  • أسمنت حلوان 1750 جنيها.
  • أسمنت النصر 1688 جنيها.
  • أسمنت وادي النيل 1690 جنيها.
  • أسمنت المخصوص 1710 جنيهات.

أقرأ أيضاً

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023

الحديد سعر طن الحديد سعر الأسمنت مواد البناء حديد المصريين سعر الاسمنت اليوم

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-6-2023 فى مصر

على جمعة لـ"الشاهد": هذا الموقف كشف أن الإخوان لاعلاقة لهم بمصالح البلد

جوتيريش: مصممون على تقديم الدعم للدول المضيفة للاجئين

على معلول: عشت أسبوع صعب قبل التتويج الأفريقى.. وحان وقت حسم الدورى

روسيا: التهدئة فى أوكرانيا غير متوقعة حاليًا

على جمعة لـ "الشاهد": لم أتوقع وصول الإخوان للحكم لأنهم ليسوا رجال دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى