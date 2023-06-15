مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023

تراجع طفيف سجلته أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع الحديد الاستثماري بنجو 190 جنيها، كما تراجع سعر الحديد في بعض الشركات على رأسها حديد عز.

وسجل سعر الأسمنت أيضًا تراجعا طفيفا، مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، ومنها سعر الحديد والأسمنت، وتعر ض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023.

سعر الحديد اليوم

الحديد الاستثماري: 38228 جنيها

طن الحديد من حديد عز: 39159 جنيها

طن الحديد من بشاى: 38,000 جنيه

حديد العتال: 38,000 جنيه

حديد عطية: 38,000 جنيه

حديد سرحان: 37,500 جنيه

حديد المراكبى: 37,500 جنيه

حديد المصريين: 38,000 جنيه

حديد العشري: 38,000 جنيه

حديد مصر ستيل: 38,000 جنيه

حديد الكومى: 37,700 جنيه

حديد المعادى: 37,700 جنيه

حديد بيانكو: 37,500 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي 1,900 جنيه

جنوب الوادي 1,720 جنيها

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت حلوان 1,750 جنيها

أسمنت السهم 1,730 جنيها

أسمنت النصر 1,795 جنيها

أسمنت الفهد 1,700 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,690 جنيها

أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات

أسمنت العسكري 1,730 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيها

أسمنت الممتاز 1,840 جنيها

أسمنت السويس 1,850 جنيها