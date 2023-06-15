مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023
تراجع طفيف سجلته أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع الحديد الاستثماري بنجو 190 جنيها، كما تراجع سعر الحديد في بعض الشركات على رأسها حديد عز.
وسجل سعر الأسمنت أيضًا تراجعا طفيفا، مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، ومنها سعر الحديد والأسمنت، وتعر ض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 15-6-2023.
سعر الحديد اليوم
- الحديد الاستثماري: 38228 جنيها
- طن الحديد من حديد عز: 39159 جنيها
- طن الحديد من بشاى: 38,000 جنيه
- حديد العتال: 38,000 جنيه
- حديد عطية: 38,000 جنيه
- حديد سرحان: 37,500 جنيه
- حديد المراكبى: 37,500 جنيه
- حديد المصريين: 38,000 جنيه
- حديد العشري: 38,000 جنيه
- حديد مصر ستيل: 38,000 جنيه
- حديد الكومى: 37,700 جنيه
- حديد المعادى: 37,700 جنيه
- حديد بيانكو: 37,500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
أسمنت السويدي 1,900 جنيه
جنوب الوادي 1,720 جنيها
أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت حلوان 1,750 جنيها
أسمنت السهم 1,730 جنيها
أسمنت النصر 1,795 جنيها
أسمنت الفهد 1,700 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,690 جنيها
أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات
أسمنت العسكري 1,730 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيها
أسمنت الممتاز 1,840 جنيها
أسمنت السويس 1,850 جنيها