برلمانى عن حوار الرئيس: خطوة مهمة شعر بها جميع المواطنين فى محافظات الجمهورية

أكد النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة دليل على اهتمام الرئيس بتوفير كل متطلبات المواطن المصري وتوفير بيئة ملائمة له وأسرته.

وأوضح "شعلان" في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيارة والسماع للمواطنين ومشاكلهم تأتي ضمن خطة القيادة السياسية بالعيش في حرية وأمان داخل الجمهورية الجديدة والتي تشمل كل أفراد الشعب.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مشروعات حياة كريمة، والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بكامل طاقتها على الانتهاء من المشاريع التنموية سواء في قرى البحيرة أو غيرها من قرى مبادرة حياة كريمة في غالبية المحافظات المصرية.

وقال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب: خطوة الرئيس اليوم في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية، كما أن الاستقبال الشعبي الكبير للرئيس السيسي في قرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته والترحيب بها والإحساس بثمرة التنمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، كما تفقد الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وأدار الرئيس حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة، موجها الشكرللشباب المتطوعين بالعمل في المشروع، لافتا إلى أن الجهود المبذولة تسهم في تغيير حياة المواطنين، مؤكدًا أنه لا يوجد مقابل يمكن أن يماثل هذه السعادة.

ودعا الرئيس السيسي الشباب لمواصلة العمل وبذل الجهود، مؤكدا أن الخدمات تعوّض المواطنين في الريف عن فترة طويلة من حرمانهم منها.

واستقبل المواطنون الرئيس السيسي بالزغاريد ابتهاجا بزيارة الرئيس، مرددين هتافات: "بنحبك يا ريس".