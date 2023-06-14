الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى عن حوار الرئيس: خطوة مهمة شعر بها جميع المواطنين فى محافظات الجمهورية

زيارة الرئيس لقرية
زيارة الرئيس لقرية الأبعادية

أكد النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة دليل على اهتمام الرئيس بتوفير كل متطلبات المواطن المصري وتوفير بيئة ملائمة له وأسرته.

وأوضح "شعلان" في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيارة والسماع للمواطنين ومشاكلهم تأتي ضمن خطة القيادة السياسية بالعيش في حرية وأمان داخل الجمهورية الجديدة والتي تشمل كل أفراد الشعب.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مشروعات حياة كريمة، والتي كان لها تأثير إيجابي كبير في تغيير حياة الريف المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بكامل طاقتها على الانتهاء من المشاريع التنموية سواء في قرى البحيرة أو غيرها من قرى مبادرة حياة كريمة في غالبية المحافظات المصرية.

وقال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب: خطوة الرئيس اليوم في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية، كما أن الاستقبال الشعبي الكبير للرئيس السيسي في قرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته والترحيب بها والإحساس بثمرة التنمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تفقد خلال هذه الزيارة مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة، كما تفقد  الوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية بالبحيرة.

وأدار الرئيس حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية الأبعادية بالبحيرة، موجها الشكرللشباب المتطوعين بالعمل في المشروع، لافتا إلى أن الجهود المبذولة تسهم في تغيير حياة المواطنين، مؤكدًا أنه لا يوجد مقابل يمكن أن يماثل هذه السعادة.

ودعا الرئيس السيسي الشباب لمواصلة العمل وبذل الجهود، مؤكدا أن الخدمات تعوّض المواطنين في الريف عن فترة طويلة من حرمانهم منها.

واستقبل المواطنون الرئيس السيسي بالزغاريد ابتهاجا بزيارة الرئيس، مرددين هتافات: "بنحبك يا ريس".

المحافظات النائب محمود شعلان زيارة الرئيس قري مبادرة حياة كريمة لريف المصري لجمهورية الجديدة مبادرة حياة كريمة مجمع الخدمات الابعادية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

شيخ الشافعية يثير الجدل بالصلاة المطلسمة على سيدنا محمد.. فما معناها؟ (فيديو)

التحقيق مع طبيب بتهمة قتل زميله داخل عيادته في الساحل

السيسى: "مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية"

"حياة كريمة": قمنا بتغيير النظرة التشاؤمية لدى شباب الجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى