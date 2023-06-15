"تجارية القليوبية": تثبيت أسعار الفائدة يحمي المواطنين من موجة ارتفاع جديدة بالأسعار

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد فيها تدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، وهو ما يؤكد عدم تعويم جديد للجنيه، مادام ذلك يصب في صالح المواطن، والمستثمر علي حد سواء ، لأنها تؤكد عدم حدوث تعويم الجنيه خلال الفترة القادمة مما لا يتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن.

و أضاف “الفيومي” في تصريحات له اليوم الخميس، أن تحركات الدولة محسوبة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي بشكل عام و ملف الاستيراد بشكل خاص، وأن الحكومة تعمل بقوة لتقليل فجوة الاستيراد والاعتماد علي الدولار.

وكشف “الفيومي” أن مصر تحتاج إلى متطلبات ضخمة جدا من العملة الأجنبية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية, وكذلك لاستيراد مستلزمات الانتاج اللازمة للعمليات الانتاجية، موضحًا أن فاتورة الاستيراد في عام 2020، بلغت حوالي 63.5 مليار دولار، وارتفعت فاتورة الاستيراد لأكتر من 90 مليار دولار سنويا بسبب ارتفاع أسعار(المواد البترولية، والقمح والذرة وزيت الطعام)، نتيجة مرور العالم بأزمات مالية متلاحقة بداية من تفشي كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير علي سلاسل الامداد مما ادي الي ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق و ينذر بحدوث ازمة مالية عالمية كبري جديدة.

و أكد “الفيومي” أن تصريحات الرئيس السيسي، حول تثبيت أسعار الفائدة يمنع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، تخفيفًا من الأعباء عن كاهل المواطن، وهو ما ينعكس على استقرار أسعار السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة.