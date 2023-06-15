الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ 345 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس استقرارا في الأسواق والمحلات والشوادر ولدى الجزارين، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 280 إلى 345 جنيها للكيلو.

 فيما تراوح سعر كيلو لحوم البتلو من 300 إلى 380 جنيها، كما تراوحت أسعار اللحم الجاموسي من 280 إلى 340 جنيهًا، واستقرت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 310 إلى 380 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 215 إلى 220 جنيهًا.

وسجل سعر الكبدة البلدي 290 إلى 300 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر الكبدة المجمدة 150 جنيها للكيلو، وسجل سعر اللحم المفروم من 280 إلى 290 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو السجق اليوم ما بين 210 إلى 230 جنيهًا، وسجلت أسعار اللحوم المستوردة المجمدة من 160 إلى 190 جنيها للكيلو

الكندوز بــ اسنان جنيه أسعار اللحوم اليوم الخميس

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