الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع سعر لحوم الأضاحى 10 جنيهات للكيلو

لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي

أكد محمد فرج أبوفارس، أحد تجار اللحوم والماشية بمحافظة الجيزة، أن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا بقيمة 10 جنيهات اليوم الخميس 15 يونيو 2023  لدى تجار الماشية واللحوم الحية، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة بقيمة تتراوح بين 10و20 جنيهًا للكيلو القائم.

أسعار الأضاحي الحية اليوم الخميس

وعن أسعار الأضاحي والماشية الحية قال أبوفارس في تصريحات خاصة لـ“الدستور” إن سعر الكيلو القائم للحوم البقري الحية يتراوح بين 130 و135 جنيهاً للكيلو القائم بعد أن وصل إلى 145 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، في حين أن سعر كيلو القائم في اللحوم الجاموسي الحية سجل 115 جنيهًا للكيلو القائم، مقارنة بنحو 130 جنيها الأسبوع الماضي.

أسعار أضاحي الضاني

وعن أسعار الأضاحي واللحوم الضاني قال تاجر الماشية إن سعر كيلو اللحوم الماعز الحية سجل 200 جنيه للكيلو القائم ونحو 160 جنيهًا للكيلو القائم للخراف الحية، في حين سجل اللحوم الجمالي نحو 110 جنيهات للكيلو القائم.

وأشاد أبوفارس بقرارات الدولة نحو توفير آلاف من العجول الحية ورءوس الماشية من عدة دول منها السودان وكينيا وتشاد والبرازيل، متوقعًا انخفاض اللحوم الحمراء البقري لتتراوح بين 250 و270 جنيهًا، بعد أن شهدت ارتفاعًا تجاوز 320 جنيهًا في الوقت الحالي.

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أسعار اللحوم الحمراء 

وعن أسعار اللحوم البلدي قال إن سعر الكيلو اللحوم البقري البلدي تراوحت بين 280 إلى 300 جنيه اليوم الخميس في الأسواق، في حين سجلت اللحوم الجاموسي نحو 250 جنيها واللحوم الضاني تراوحت بين 300 إلى 350 جنيه للكيلو، كما سجل كيلو اللحوم الجمالي نحو 200 جنيه.

أسباب تراجع أسعار اللحوم الحمراء 

وأرجع أبوفارس سبب تراجع اللحوم إلى انخفاض الأسعار العالمية للحوم الحية في البورصات العالمية وتراجع حجم الطلب العالمي في ظل زيادة المعروض، موضحًا أن موسم الأضاحي يزيد من حجم إقبال المصريين علي شراء اللحوم وأن الدولة وفرت كميات كبيرة لسد احتياجات المصريين من اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة، وهذا سيؤدي إلى تراجع نسبي في الأسعار يتراوح بين 10و20 جنيهًا.

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