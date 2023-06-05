"الزراعة" تعلن استعدادها لتوفير أضاحي العيد من العجول والخراف المحلية والمستوردة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني استعدادها لتوفير الأضاحي لعيد الأضحى سواء من استيراد الماشية من الخارج أو من السوق المحلي.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني أن هناك جهود مكثفة من قبل كافة الجهات والقطاعات المعنية في الدولة، الأمر إلى أدى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الدواجن و60% من الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء تم تحقيقها.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرا إلى أن الأعلاف تمثل 70% من الإنتاج، وأي زيادة في أسعارها سيؤدي بالضرورة إلى زيادة المنتج.

وأكد التقرير، وجود تواصل دائم بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي؛ لتوفير العملة الدولارية للإفراج عن مستلزمات الأعلاف المتواجدة بالموانئ؛ للمساهمة في عجلة إنتاج الأعلاف وتوفيرها للسوق المحلي. مشيرا إلى وجود متابعة دائمة من قبل الوزارة على هذه الإفراجات للتأكد من دخولها المصانع وعدم تخزينها بغرض الاحتكار، وتستمر الرقابة حتى خروج المدخلات في شكل منتج نهائي يصل إلى المربي.

وأشار التقرير إلى وجود تكليفات واضحة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى كافة المعاهد البحثية التابعة لمركزي البحوث الزراعي وبحوث الصحراء للعمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل العلفية للزراعة في الأراضي الهامشية تتحمل الملوحة في مياه الري، وكذلك لا تحتاج إلى مقننات مائية عالية، إضافة إلى إنتاجيتها العالية، وذلك للمساهمة في سد الفجوة العلفية في مصر.

وأكد التقرير أن وزارة الزراعة استعدت مبكرا لاستقبال عيد الأضحى من خلال تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية؛ لتوفير اللحوم للمستهلك المصري، حيث وافقت اللجنة على استيراد 170 ألف رأس من المواشي من الخارج لتوفير احتياجات السوق المحلي، حيث أن هذه المواشي تكون على النحو التالي: 105 ألف رأس من العجول للتربية والتسمين في الداخل و20 ألف رأس من الأغنام. 45 ألف رأس من دولة السوادن ودول أفريقية أخرى.