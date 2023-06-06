الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية تتسلم 2 طن لحوم صكوك أضاحى لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية

توزيع لحوم صكوك الأضاحي
توزيع لحوم صكوك الأضاحي بالإسكندرية

شهد اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم، استلام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ  ماهر عبد الجواد ممثل الأوقاف.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإستمرار وزارة الأوقاف فى توزيع صكوك لحوم الأضاحى لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا.

أكد اللواء محمد الشريف، أنه بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك،  وبالتنسيق مع الجهات المعنية  تسلمت محافظة الإسكندرية 2 طن من لحوم الأضاحي على 2000 أسرة ، سوف يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بمشروع "صكوك الإطعام" لافتًـا إلى أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعي، ويأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري علي الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر إحتياجا بكافة أحياء الإسكندرية.

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محافظ الإسكندرية الإسكندرية صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف 2000أسرة

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