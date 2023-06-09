"الزراعة" توفر أضاحى العيد بـ125 جنيهًا للجاموسى والبقرى.. و"الضأن" بـ155 جنيهًا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج، عن توفير أضاحي العيد وزن قائم للكندوز الجاموس والبقري بـ125 للكيلو بينما الضأن بسعر 155 جنيها للكيلو.

وأكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة استعدت لتوفير الأضاحي لعيد الاضحى بنحو 170 ألف رأس ماشية تم استيرادها من الخارج منها 45 ألف رأس للذبح الفوري و155 ألف رأس للتربية والتسمين وتستخدم لحمها لعيد الأضحى، وكذلك 20 ألف رأس من الأغنام من مناشئ مختلفة إفريقية وأوروبية.

وأوضح القرش أن هناك 80 ألف رأس تم الإفراج عنها بالتنسيق بين الطب البيطري والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وكذلك أسواق بيع اللحوم لتوفير اللحوم للمواطنين بجودة مرتفعة، بالإضافة إلى أنه من خلال منافذ الوزارة يتم بيع اللحوم بأسعار مخفضة بسعر 225 جنيها في منافذ الوزارة ومعارض خير مزارعنا لأهالينا.

ومن جهته، أكد حسين توفيق، رئيس قطاع التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم حجز أضاحي وزارة الزراعة من خلال قطاع الانتاج بالدقي في شارع نادي الصيد بسعر 125 جنيها للجاموس والأبقار و155 جنيها للخراف والماعز وزن قائم بينما، حجز الأبقار قد قارب على النفاد نتيجة الإقبال على أضاحي وزارة الزراعة.

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمسئول عن منافذ الوزارة، أن اللحوم متوفره في المنافذ بسعر 225 جنيها للكيلو في معرض وزارة الزراعة بالمتحف الزراعي وإقامة معارض أخرى في القاهرة والجيزة استعدادا لعيد الأضحى.

وقال صالح في تصريحات لـ"الدستور"، إن منافذ الوزارة تتوافر بها اللحوم البلدي والضأن بتخفيضات 20% عن السوق بينما باقي السلع بتخفيضات تصل إلى 35% ولدينا 245 منفذا ثابتا و32 منفذا متحركا إلى جانب المعارض الكبرى.