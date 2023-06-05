مركز البحوث الزراعية يوضح كيفية اختيار شراء أضاحى العيد

قال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن هناك عوامل صحية مشتركة بين حيوانات الأضاحي يجب مراعاتها قبل الشراء، أهمها ألا يكون الحيوان ناظرًا على الأرض، ويجب أن يكون رأسه مرفوعًا، وأن يكون صوف الحيوان أو جلده منتظمًا، والشعر موزعًا بشكل واحد في كل جسمه.

ووجّه «الشافعي» عددًا من النصائح قبل شراء الأضاحي، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أبرزها أن وجود الشعر في مناطق بجسم الحيوان وندرته في أماكن أخرى يشير إلى مرض جلدي، وبالتالي عدم انتظام نمو الحيوان.

محمد الشافعى يوجّه عددًا من النصائح قبل شراء الأضاحى

وأوضح مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية أنه بالنسبة للأبقار لا بد أن يكون الجزء الخاص بالأنف رطبا وعليه نقاط مائية حتى لا تكون درجة حرارتها عالية وصالحة للذبح.

وأكد الدكتور محمد الشافعي أن وزن الحيوان يحدد وفقا للعمر، ووزن الحيوان القليل وسنه الصغيرة ميزة وليس من عيوب الأضاحي.