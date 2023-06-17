السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 يونيو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث شهد متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

نستعرض أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم السبت في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 17-6-2023 خلال التعاملات المسائية

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

ثبت سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في بنك القاهرة، سجل استقرارًا حيث بلغ 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

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