سعر الدولار اليوم السبت 17-6-2023 خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 يونيو 2023 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وشركات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الخضراء خلال الفترة الماضية، تصدرًا على محركات البحث "جوجل" من قبل المواطنين المصريين، وذلك لمعرفة سعره نظرًا لارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر صرف الدولار اليوم السبت

"الدستور" يقدم آخر تحديث لحظى لـ سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، في التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما ثبت سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.