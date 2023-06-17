السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 17-6-2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17 يونيو 2023 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وشركات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الخضراء خلال الفترة الماضية، تصدرًا على محركات البحث "جوجل" من قبل المواطنين المصريين، وذلك لمعرفة سعره نظرًا لارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

 

سعر صرف الدولار اليوم السبت

"الدستور" يقدم آخر تحديث لحظى لـ سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية 

سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 17-6-2023 بدون مصنعية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، في التعاملات المسائية ليبلغ  30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما ثبت سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم السبت سعر الدولار الأمريكي التعاملات المسائية البنوك المصرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

بعد زيارة المشاهير| "سياحة الطعام".. كيف يمكن الاستفادة منها في مصر؟

فى التعاملات المسائية... انخفاض فى أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية على التوالى

"حشيش دليفرى".. 4 أيام حبس لمتهم روج للمخدرات عبر "فيسبوك"

منتجو الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى والأسعار هتنزل بعد العيد

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى المنيا

وزارة الزراعة: اللحمة البلدى بـ225 فى منافذنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس