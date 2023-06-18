بانخفاض 3.4%.. أسعار الذهب تتراجع 80 جنيها خلال أسبوع

واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها هذا الأسبوع ليتراجع الذهب في الأسواق حوالي 80 جنيها، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في الأسواق من 2330 جنيها للجرام، إلى 2250 جنيها للجرام بانخفاض بلغت نسبته 3.4% بسبب انخفاض ملحوظ في الطلب على الذهب مع تلاشي المخاوف في الأسواق من خفض قريب الجنيه وذلك وفق تحليل فني لجولد بيليون.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي أن الطلب القوي على الذهب تراجع، بعد أن شهد المعدن الأصفر تراجع تدريجي منذ ما يزيد عن 3 أسابيع، والآن تشهد أسواق الذهب طلب متوسط وهو ما دفع تسعير الذهب في مصر إلى العودة للتوافق مع التسعير العالمي إلى حد كبير.

- دخول 194 كيلو جرام من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج أدى لتراجع الأسعار

وأوضح التقرير أن تراجع أسعار الذهب الذي شاهدناه هذا الأسبوع يرجع إلى عدد من العوامل في السوق المحلي ساهمت في هذا بالإضافة بالطبع إلى التغيرات في السوق العالمي، وكان من بين أسباب هبوط الذهب ما أعلنته مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلو جرام من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج، خلال الشهر الأول من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.

وتشير التوقعات إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية، وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة المقبلة، ليساهم هذا في دعم المعروض المحلي لمواجهة الطلب المرتفع على السبائك والعملات الذهبية، وفق جولد بيليون .

وينتظر العديد من المشاركين في سوق الذهب المزيد من الهبوط في مستويات الأسعار قبل العودة إلى الشراء من جديد، هذا بالإضافة إلى لجوء البعض إلى بيع الذهب بعد أن اشتروه عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية خوفاً منهم استمرار الأسعار في التراجع وبالتالي تزايد خسائرهم.