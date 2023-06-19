الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصفيات اليورو.. أوكرانيا تتغلب على مالطا وفنلندا تكتسح سان مارينو

اوكرانيا
اوكرانيا

فاز منتخب أوكرانيا بصعوبة على نظيره منتخب مالطا بهدف نظيف، الاثنين، بمدينة تيرنافا السلوفاكية في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة  من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا بألمانيا.

ويدين منتخب أوكرانيا بالفضل في هذا الفوز لفيكتور تسيجانكوف لاعب جيرونا الإسباني الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد أوكرانيا إلى ست نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب إنجلترا المتصدر، ومتفوقا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما ظلت مالطا في المركز الأخير بدون رصيد.

بينما اكتسح منتخب فنلندا ضيفه سان مارينو 6-0 اليوم في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وتقمص دانيال هوكانز دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب فنلندا في الشوط الثاني.

وافتتح جلان كامارا التسجيل لفنلندا في الدقيقة 16 ثم أضاف بنجامين كالمان الهدف الثاني في الدقيقة، 39 وبعدها أحرز هوكانز ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 65 و72 و77 قبل ان يسجل تيمو بوكي الهدف السادس في الدقيقة 76.

أوكرانيا التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا مالطا فنلندا سان مارينو

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