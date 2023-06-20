الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

الفضة
الفضة

معدن الفضة من المعادن التي لا غني ولا تقل أهمية عن الذهب، حيث أنها تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهى صناعة الاكسسورات، حيث لجأ عدد كبير من المواطنين لاستخدام الفضة كبديل للذهب خاصة بعد ارتفاع أسعاره.

وتقدم الدستور للمهتمين بالفضة أسعارها خلال مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9  

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9  اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 23.78 جنيها  0.77 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8     

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 22.78جنيها 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5     

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 21.99جنيها 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916    

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916  اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ  21.78 جنيها  0.70 دولار أمريكي.

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جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 20.80 جنيها 0.67  دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800    

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800  اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ  19.02جنيها 0.62 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750     

سجلت أسعار  جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 17.83جنيها  0.58 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585      

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585  اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 13.91 جنيها   0.45 دولار أمريكي.

جرام فضة نقي عيار 99 9 جرام فضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة عيار 916 الفضة السعودي دولار أمريكي

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