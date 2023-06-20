أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

معدن الفضة من المعادن التي لا غني ولا تقل أهمية عن الذهب، حيث أنها تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهى صناعة الاكسسورات، حيث لجأ عدد كبير من المواطنين لاستخدام الفضة كبديل للذهب خاصة بعد ارتفاع أسعاره.

وتقدم الدستور للمهتمين بالفضة أسعارها خلال مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 23.78 جنيها 0.77 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 22.78جنيها 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 21.99جنيها 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 21.78 جنيها 0.70 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 20.80 جنيها 0.67 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 19.02جنيها 0.62 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 17.83جنيها 0.58 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة السلع بـ 13.91 جنيها 0.45 دولار أمريكي.