أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في بورصة المعادن

شهد معدن الفضة إقبالًا كبيرًا عليه خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومعدن الفضة من أهم المعادن والذي يدخل في صناعة من أهم الصناعات وهو صناعة الفضة حيث أنه يدخل في صناعة الاكسسورات.

اسعار الفضة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات في بورصة المعادن اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء13 يونيو سعر24.01 جنيها، وسجل السعر بالدولار الأمريكي 0.78 دولار.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 13 يونيو سعر 23.00 جنيها، وسجل السعر بالدولار الامريكي 0.74 دولار.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء13 يونيو سعر22.21 جنيها، وسجل السعر بالدولار الامريكي 0.72 دولار.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 13 يونيو سعر 0.71 جنيها، وسجل السعر بالدولار الامريكي

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء13 يونيو سعر21.01 جنيها، وسجل السعر بالدولار الامريكي 0.68 دولار.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء13 يونيو سعر19.21 جنيها، وسجل السعر بالدولار الامريكي 0.62 دولار.

سعرجرام فضة عيار 750 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء13 يونيو سعر18.01 جنيها، وسجل السعر بالدولار الامريكي 0.58 دولار.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء13 يونيو سعر14.05 جنيها، وسجل السعر بالدولار الامريكي 0.45 دولار.