أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 13-6-2023

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق حيث بلغ سعر طن الذرة ” أرجنينى “ :13000 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 13000 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10800 جنيه، في حين بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 2000 جنيه، وبلغ سعر أردب الذرة الشامية : 1850 جنيه، كما بلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 13700جنيه.

اسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه، بينما سجل طن كسب صويا محلى 44% : 33000 جنيه، كما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى : 34000 جنيه، في حين سجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه ارضه، وسجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ” : 36500 جنيه ” ارضه ”، في حين سجل سعر صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” ارضه ”

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :24000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 47000 جنيه ، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 48700 جنيه، بران محلى :11600 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة : 11700 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 250 جنيه

اسعار اعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23500 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف ناهى 23350 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 23200 جنيه للطن وسجل طن العلف بياض بـ 20400 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20000 جنيه.

وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19600 جنيه.